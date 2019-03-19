"МЮ" планирует отпустить Перейру в аренду

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"МЮ" планирует отпустить Перейру в аренду

"Манчестер Юнайтед" планирует предложить своему полузащитнику Андреасу Перейре новый контракт. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, сразу после подписания соглашения, "МЮ" отдаст игрока в аренду, чтобы тот получил больше игровой практики. Нынешний контракт действует до 2020 года.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Лестер", испанские и итальянские клубы.

Бразилец перешел в академию "Манчестер Юнайтед" в ноябре 2011 года. В нынешнем сезоне, Перейра участвовал в 15 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

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