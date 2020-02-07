"МЮ" подал жалобу на The Sun из-за статьи про нападение на дом Вудворда

"Манчестер Юнайтед" подал жалобу в Независимую организацию по стандартам прессы (IPSO) на газету The Sun. Клуб считает, что издание заранее знало о готовящейся атаке на дом исполнительного директора клуба Эда Вудворда.

Статья о нападении появилась печатной версии 29 января. В "МЮ" считают, что журналисты издания находились на месте происшествия в момент преступления.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" приставили к дому директора вдвое больше охраны перед домашними матчами "МЮ".

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