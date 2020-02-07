"МЮ" подал жалобу на The Sun из-за статьи про нападение на дом Вудворда
"Манчестер Юнайтед" подал жалобу в Независимую организацию по стандартам прессы (IPSO) на газету The Sun. Клуб считает, что издание заранее знало о готовящейся атаке на дом исполнительного директора клуба Эда Вудворда.
Статья о нападении появилась печатной версии 29 января. В "МЮ" считают, что журналисты издания находились на месте происшествия в момент преступления.
Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" приставили к дому директора вдвое больше охраны перед домашними матчами "МЮ".
Не пропустите: Фанаты "Манчестер Юнайтед" напали на дом Эда Вудворда| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18