"МЮ" подал жалобу на The Sun из-за статьи про нападение на дом Вудворда

Теги манчестер юнайтед

"МЮ" подал жалобу на The Sun из-за статьи про нападение на дом Вудворда

"Манчестер Юнайтед" подал жалобу в Независимую организацию по стандартам прессы (IPSO) на газету The Sun. Клуб считает, что издание заранее знало о готовящейся атаке на дом исполнительного директора клуба Эда Вудворда.

Статья о нападении появилась печатной версии 29 января. В "МЮ" считают, что журналисты издания находились на месте происшествия в момент преступления.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" приставили к дому директора вдвое больше охраны перед домашними матчами "МЮ".

 

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