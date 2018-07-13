"МЮ" приготовил солидную сумму на покупку защитника сборной Англии

Теги харри магуайрманчестер юнайтеданглия

"МЮ" приготовил солидную сумму на покупку защитника сборной АнглииЗащитник "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайр близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Клуб из Манчестера готов заплатить за игрока 56,5 миллиона евро.

В то же время в "Лестере" собираются сделать англичанина одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды.

В прошлом сезоне футболист провел в чемпионате Англии 38 матчей, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. 

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