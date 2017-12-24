"МЮ" приостановил переговоры с Моуринью по новому контракту

Наставник Жозе Моуринью может не поучить новый контракт от "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Express, причиной этому стали последние результаты команды. Также руководство манкунианцев не устраивает игра, которую демонстрирует команда.

Напомним, что после 19 туров "МЮ" отстает от "Манчестер Сити", который возглавляет турнирную таблицу, на 13 очков.

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