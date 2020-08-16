"МЮ" пробил больше всех пенальти в топ-5 лиг Европы за 4 сезона

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш реализовал пенальти в 1/2 финала Лиги Европы с "Севильей" (1:1, первый тайм).

Для "красных дьяволов" это 22-й пенальти в пользу во всех турнирах этого сезона.

Это самое большое число 11-метровых в пользу одной команды с сезона-2015/16. Тогда в активе "Барселоны" было 24 пенальти.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" вновь хочет купить одного из лидеров "Атлетико"| http://soccernews.ru