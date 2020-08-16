"МЮ" пробил больше всех пенальти в топ-5 лиг Европы за 4 сезона

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"МЮ" пробил больше всех пенальти в топ-5 лиг Европы за 4 сезона

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш реализовал пенальти в 1/2 финала Лиги Европы с "Севильей" (1:1, первый тайм).

Для "красных дьяволов" это 22-й пенальти в пользу во всех турнирах этого сезона. 

Это самое большое число 11-метровых в пользу одной команды с сезона-2015/16. Тогда в активе "Барселоны" было 24 пенальти.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

МЮ - унылый середняк , который сольётся Интеру!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

24!... И это каталонское говно ещё что-то вякает про "Пеналду"?

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