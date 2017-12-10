"МЮ" проиграл "Манчестер Сити" семь раз в последних 12 поединках

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"МЮ" проиграл "Манчестер Сити" семь раз в последних 12 поединках

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Манчестер Сити".

В последних 12 поединках "дьяволы" семь раз уступили "горожанам" и выиграли всего трижды. Еще два матча завершились вничью.

Стоит отметить, что в предыдущих 45 встречах "Манчестер Сити" одержал все те же семь побед. "МЮ", при этом, выиграл 22 раза при 16 ничьих.

Не пропустите: Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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