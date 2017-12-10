"МЮ" проиграл "Манчестер Сити" семь раз в последних 12 поединках

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Манчестер Сити".

В последних 12 поединках "дьяволы" семь раз уступили "горожанам" и выиграли всего трижды. Еще два матча завершились вничью.

Стоит отметить, что в предыдущих 45 встречах "Манчестер Сити" одержал все те же семь побед. "МЮ", при этом, выиграл 22 раза при 16 ничьих.

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