"МЮ" разгромил "Борнмут", а "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" В АПЛ

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"МЮ" разгромил "Борнмут", а "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" В АПЛ

"Лестер" в домашнем матче 33-го тура АПЛ обыграл "Кристал Пэлас".

В составе хозяев отличились Келечи Ихеаначо и Джейми Варди, оформивший дубль. 

В параллельном матче турнира "Манчестер Юнайтед" забил 5 голов "Борнмуту".

"Лестер" - "Кристал Пэлас" - 3:0 (0:0)

Голы: Ихеаначо, 49 - 1:0, Варди, 77 - 2:0, Варди, 90+4 - 3:0.

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Чилвелл (Беннетт, 46), Чаглар Сеюнджю, Джастин, Олбрайтон (Фукс, 75), Тилеманс (Чудхури, 89), Ндиди, Варди, Перес (Барнс, 75), Ихеаначо (Прат, 64).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Сако, ван Анхолт (Митчелл, 83), Дж.Уорд, Ридевалд (Куяте, 60), Макартур (Маккарти, 69), Миливоевич, Бентеке (Таунсенд, 82), Айю, Заа.

"Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" - 5:2 (3:1)

Голы: Станислас, 15 - 0:1, Гринвуд, 29 - 1:1, Рэшфорд, 35 (с пенальти) - 2:1, Марсьяль, 45+2 - 3:1, Кинг, 49 (с пенальти) - 3:2, Гринвуд, 54 - 4:2, Бруну Фернандеш, 59 - 5:2.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф (Байи, 46), Ван-Биссака, Погба, Матич (Фред, 67), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Мата, 80), Рэшфорд (Игало, 80), Гринвуд (Джеймс, 75).

"Борнмут": Рамсдейл, Смит (Стэйси, 77), Аке, Рико, Келли, Лерма, Кук (Биллинг, 66), Брукс (Данджума, 46), Станислас (Уилсон, 66), Кинг, Соланке (Гослинг, 67).

"Лестер" набрал 58 очков и расположился на 3 месте в АПЛ, "МЮ" с 55 баллами - на 4 позиции.

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