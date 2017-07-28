"МЮ" следит за ситуацией вокруг "Реала" и Мбаппе

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"МЮ" следит за ситуацией вокруг "Реала" и МбаппеАнглийский "Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг возможного подписания мадридским "Реалом" форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Как информирует английская пресса, "красные дьяволы" будут готовы активизировать свои попытки заполучить вингера "сливочных" Гарета Бэйла, если королевскому клубу таки удастся приобрести 18-летнего нападающего монегасков.

Напомним, в "Реале" определились с двумя звездными альтернативами Мбаппе. | soccernews.ru

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