"МЮ" согласовал с защитником "Порту" Таллесом условия контракта

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"МЮ" согласовал с защитником "Порту" Таллесом условия контракта

"Манчестер Юнайтед" договорился с защитником "Порту" Алексом Теллесом о контракте, утверждает RMC.

По данным источника, клубу осталось согласовать с португальцами сумму трансфера. Если все пройдет успешно, Таллес станет вторым приобретением англичан в нынешнее трансферное окно. Ранее "МЮ" купил Донни Ван Де Бека.

Соглашение Таллеса с "Порту" рассчитано до лета 2021 года. "Порту" готов отпустить игрока за 20 миллионов евро.

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