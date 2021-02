МЮ ушел с чемпионских радаров, "Эвертон" остается крепкой командой без претензий на ТОП-4: главные выводы по матчу "дьяволов" и "ирисок"

В рамках 23 тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в родных стенах, при очень драматических обстоятельствах, не смог победить "Эвертон". Подопечные Сульшера вели 2:0 уже после первого тайма благодаря точным выстрелам Кавани и Бруно Фернандеша (гол португальца получился особо эффектным). Однако, уже в дебюте второго тайма МЮ быстренько растерял все свое преимущество: на 49 и 52 минутах Дукуре и Хамес классно обманули защиту хозяев и сделали счет 2:2. Казалось, на 70 Мактоминей все же вырвет победу для "красных дьяволов", однако его гол не стал последним в матче. Под самый занавес матча, на 90+6 минуте, Калверт-Льюин нешел свой момент и сделал счет 3:3. Главные итоги по матчу мы предлагаем рассмотреть в нашем аналитическом обзоре!

"Манчестер Юнайтед" вылетел из чемпионской гонки

Первая реакция фанатов МЮ после 3:3 с "Эвертоном" – гнев, смешанный с шоком. Болельщики уже не верят в продолжение чемпионской гонки в АПЛ, ведь "Манчестер Сити" имеет на два очка больше при двух матчах в запасе. Да и нет веры в команду, которая за весь сезон не добыла ни одной победы над грандами ("Сити", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ливерпуль"), потеряла очки с "Лестером" и "Эвертоном" (в обоих случаях – на последних минутах) и стала третьей с конца по пропущенным голам в родных стенах. Сначала хотелось написать, что паниковать фанатам МЮ рано, ведь "Манчестер Сити" еще может проиграть "Ливерпулю" и потерять очки с "Эвертоном" – и чемпионская интрига возродится. Тем более, что ровно завершить текущий сезон ни одному клубу не под силу, да и манчестерское дерби может многое изменить в раскладах. Все это, конечно же, справедливо, но данные тезисы сработают только при большом совпадении: "Сити" непременно должен оступиться в отложенных матчах, допустить еще несколько осечек и, вероятно, проиграть в личной встрече с "дьяволами" – а они при этом должны побеждать в каждом матче. Словом, все должно пойти идеально именно для подопечных Уле-Гуннара Сульшера.

Most Premier League goals conceded at home in the Premier League this season: ◎ West Brom (31) ◎ Newcastle (21) ◉ Man Utd (18) Another three conceded this evening. pic.twitter.com/1fEuyQlAdL

В текущем сезоне ровно завершить чемпионат не сможет ни один европейский клуб. "Манчестер Сити" не раз потеряет очки, но МЮ это касается так же. Результаты и статистика матчей с сильнейшими коллективами АПЛ тоже не добавляют убедительности "красным". Авторитетный портал FiveThityEight после обновления подсчетов дает "дьяволам" всего 5% шансов на золото при 90% вероятности победы "Сити". Что ж, отбросим лирику – "Манчестер Юнайтед" окончательно потерял шансы на чемпионство, хотя до конца сезона будет чисто теоретические возможности догнать "Сити". Теперь необходимо сосредоточиться на обороне второго места.

"Эвертон" заслужил ничью

Фаны МЮ при общей сердитости на своих любимцев не склонны расхваливать "Эвертон". Мол, манкунианцы проиграли сами себе, а "ирискам" просто повезло с "80-миллионным холодильником в центре обороны и дыркой на воротах" (с). Это не очень справедливо. "Манчестер Юнайтед" отнюдь не провел матч ровно. В первые 20 минут активным был именно "Эвертон" – мерсисайдцам не хватало качества на последней трети, но постепенно они нащупали проблемную левую половину обороны "дьяволов". Во втором тайме "ириски" забьют дважды из зоны ответственности Ван Биссаки и Линделёфа, а еще один гол начнется с подачи оттуда. Да и перед голом Кавани именно гости могли выйти вперед вследствие заброса Годфри на ход Калверту-Льюину в штрафную – если бы не удачный подкат Шоу в зоне центрбеков, то был бы выход один на один.

"Манчестер Юнайтед" доминировал во второй половине первого тайма, но создал всего один момент – он же стал голевым, но вероятность взятия ворот в нем составляла всего 4%. Это был шедевр Бруну, который залетел бы всего в четырех случаях из ста. При этом "Эвертон" мог забивать дважды – и снова после ошибки Линделёфа и заброса из глубины. На старте второго тайма хозяева потеряли гораздо лучший шанс, а после этого они неожиданно поплыли – "Эвертон" забил дважды и эффективно сдерживал хозяев до результативной ошибки Ольсена. Далее МЮ снова прижал гостей, но будем откровенны – истинно голевых моментов команда не создала, в основном опираясь на мастерство Бруну. На последних же минутах "Эвертон" так и вовсе перехватил инициативу, имея шанс отыграться задолго до финального свистка. Да, Манчестер неплохо двигался, держал территорию, забивал красиво и вообще выглядел активнее, но голы "ирисок" точно нельзя назвать случайными. Особенно последний. При этом по количеству и качеству моментов соперники шли ровно. Карло Анчелотти был прав – его команда действительно не заслужила поражение в этом поединке.

David de Gea has saved just 60.9% of shots on his goal in this season's Premier League, only Rui Patricio (59.7%) has a lower save-percentage of all PL keepers with 15+ apps this season.



He conceded from all three shots he faced tonight. pic.twitter.com/gKkVdGAedH