"МЮ" установил рекорд АПЛ по числу пробитых пенальти за сезон

Теги манчестер юнайтед

"МЮ" установил рекорд АПЛ по числу пробитых пенальти за сезон

"Манчестер Юнайтед" стал рекордсменом АПЛ по количеству пробитых пенальти в текущем сезоне.

В нынешнем розыгрыше игроки "красных дьяволов" реализовали 14 11-метровых. Ранее рекорд принадлежал "Кристал Пэлас" и "Лестеру", в активе которых по 13 пенальти.

"Манчестер Юнайтед" с 66 баллами расположился на 3 месте в турнирной таблице АПЛ и получил путевку в Лигу Чемпионов.

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