"МЮ" установил рекорд АПЛ по числу пробитых пенальти за сезон

"Манчестер Юнайтед" стал рекордсменом АПЛ по количеству пробитых пенальти в текущем сезоне.



В нынешнем розыгрыше игроки "красных дьяволов" реализовали 14 11-метровых. Ранее рекорд принадлежал "Кристал Пэлас" и "Лестеру", в активе которых по 13 пенальти.

"Манчестер Юнайтед" с 66 баллами расположился на 3 месте в турнирной таблице АПЛ и получил путевку в Лигу Чемпионов.

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