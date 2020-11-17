"МЮ" в зимнее трансферное окно готов продать четверых футболистов

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"МЮ" в зимнее трансферное окно готов продать четверых футболистов

"Манчестер Юнайтед" в январе готов продать четверых футболистов, утверждает Manchester Evening News.

Руководство клуба думает о том, чтобы расстаться с голкипером Серхио Ромеро, защитником Маркосе Рохо, Филом Джоунсом и Тимоти Фосу-Менсом.

По данным источника, главный тренер Уле Гунар Сульшер не рассчитывает на этих футболистов.

В текущем сезоне АПЛ "МЮ" с 10 баллами занимает 14 место в турнирной таблице.

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