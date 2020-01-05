"МЮ" хочет приобрести двух игроков "Вулверхэмптона"

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"МЮ" хочет приобрести двух игроков "Вулверхэмптона"

"Манчестер Юнайтед" этой зимой хочет купить форварда "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса и полузащитника Рубена Невеша. Об этом сообщает Goal.

Трансферная стоимость 28-летнего нападающего - 42 миллиона евро. В этом сезоне он участвовал в 32 матчах, отметившись 17 голами и 9 ассистами.

Рыночная цена 22-летнего полузащитника  - 50 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше футболист провел 31 встречу, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.

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