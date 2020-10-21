"МЮ" впервые в истории клуба выиграл 10 выездных матчей подряд

"Манчестер Юнайтед" в гостях уверенно обыграл ПСЖ (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Таким образом, подопечные Уле-Гунар Сульшера одержали 10-ю выездную победу подряд. "МЮ" впервые добились подобного результата.

Английский клуб играет в группе H вместе с "Лейпцигом", ПСЖ и "Истамбулом". В следующем туре команда сыграет с "РБ Лейпциг". Встреча состоится 28 октября.

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