"МЮ" выиграл 7 домашних матчей подряд в АПЛ, это лучший клубный результат с 2013 года

В рамках 12-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на своём поле разгромил "Ньюкасл".

Таким образом, "красные дьяволы" выиграли семь домашних матчей подряд в Премьер-лиге.

Как сообщает Opta, это лучшая серия "МЮ", начиная с марта 2013 года, когда команда под руководством Алекса Фергюсона победила в 12 домашних играх кряду. | http://soccernews.ru