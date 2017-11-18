"МЮ" выиграл 7 домашних матчей подряд в АПЛ, это лучший клубный результат с 2013 года

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"МЮ" выиграл 7 домашних матчей подряд в АПЛ, это лучший клубный результат с 2013 года

В рамках 12-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на своём поле разгромил "Ньюкасл".

Таким образом, "красные дьяволы" выиграли семь домашних матчей подряд в Премьер-лиге.

Как сообщает Opta, это лучшая серия "МЮ", начиная с марта 2013 года, когда команда под руководством Алекса Фергюсона победила в 12 домашних играх кряду. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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