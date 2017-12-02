"МЮ" выиграл у "Арсенала" больше выездных матчей, чем у любой другой команды АПЛ

Теги манчестер юнайтедарсенал лондон

"МЮ" выиграл у "Арсенала" больше выездных матчей, чем у любой другой команды АПЛ

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" в гостях победил "Арсенал" со счётом 3:1.

Таким образом, "красные дьяволы" выиграли у "канониров" в восьмом выездном матче АПЛ. Как сообщает Opta, это чаще чем у любой другой команды первенства. 

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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