"МЮ" выиграл у "Арсенала" больше выездных матчей, чем у любой другой команды АПЛ

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" в гостях победил "Арсенал" со счётом 3:1.

Таким образом, "красные дьяволы" выиграли у "канониров" в восьмом выездном матче АПЛ. Как сообщает Opta, это чаще чем у любой другой команды первенства.

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