"МЮ" завершил выступление на Международном кубке чемпионов победой над "Реалом"

"Манчестер Юнайтед" и "Реал" встретились между собой в рамках Международного кубка чемпионов. Для англичан этот матч стал последним на турнире, так как совсем скоро они стартуют в АПЛ (10 августа против "Лестера"), для испанцев же это был стартовый поединок. Моуринью сделал лишь три замены в сравнении с игрой против "Ливерпуля", в которой манкунианцы потерпели разгромное поражение, место в воротах занял Де Хеа, в центре обороны вышел Байи, а на фланге – Шоу. В целом же сегодня португалец не тасовал состав во время матча, ограничившись классическими тремя заменами. У "Реала" же на поле появился смешанный состав, рядом со звездами Бензема и Бэйлом играли игроки из молодежки.

Первый тайм остался за игроками "МЮ", которые достаточно быстро открыли счет: Дармиан прострелил с правого фланга в центр штрафной, где оказался свободным Санчес, расстрелявший Касилью. Через десять минут Кико был вынужден снова вынимать мяч из сетки собственных ворот. Мата сделал заброс на Санчеса, тот головой сбросил игровой снаряд на Эрреру, а Андер в касание пробил по воротам.

"Реал" долгое время действовал инертно в атаке и ничего интересного у ворот Де Хеа придумать не мог, однако испанцам все же удалось сократить отставание в счете еще до перерыва. Бензема в касание замкнул фланговый прострел Эрнандеса, не оставив шансов Давиду Де Хеа.

Во втором тайме у "Реала" появилось еще больше молодых игроков, но, как ни парадоксально, испанцы доминировали во второй половине матча, закрыв соперника в его штрафной. "Манчестер Юнайтед" так и не нанес по воротам вышедшего на замену Лунина ни одного удара. Относительно "Реала", нельзя сказать, что мадридский клуб имел большое количество моментов, игроки постоянно нагнетали ситуацию, атаковали, но опасности у ворот Де Хеа практически не было. Вспомнить можно только два момента. В дебюте второго тайма Эдегор пробивал после прострела Винисиуша, но из убойной позиции не попал в створ. Также очень хороший момент упустил Де Томас, которого вывел на ворота Асенсио, однако молодой испанец не промахнулся с нескольких метров.

"Манчестер Юнайтед" завершил турнир на мажорной ноте, "Реалу" же теперь предстоит сыграть с "Ювентусом" пятого августа.

"Манчестер Юнайтед" – "Реал" 2:1

Голы: Санчес, 17 – 1:0; Эррера, 27 – 2:0, Бензема, 45 – 2:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Дармиан, Байи, Фосу-Менса, Шоу, Эррера, МакТоминей (Митчелл, 79) Мата (Гарнер, 83), Фред (Туанзебе, 68), Перейра, Санчес.

"Реал": Касилья (Лунин, 46), Одриазола (Галаче, 62), Вальехо (Начо, 77), Санчес, Эрнандес (Родригес, 46), Вальверде (Иско, 77), Льоренте (Асенсио, 79), Себальос (Де Томас, 62), Винисиуш (Амаис, 62), Бэйл (Эдегор, 46), Бензема (Майораль, 46).

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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