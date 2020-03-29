"МЮ" зимой хотел купить Федерико Вальверде. "Реал" потребовал 500 миллионов евро
"Манчестер Юнайтед" хотел купить у "Реала" в зимнее трансферное окно Федерико Вальведе, однако мадридцы отказались продавать игрока. Об этом сообщает Football Espana.
По данным источника, президент "сливочных" Флорентино Перес заявил, что готов расстаться с 21-летним футболистом только за отступные, прописанные в контракте. Эта сумма составляет 500 миллионов евро.
На данный момент самым дорогим трансфером в футболе является переход нападающего Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.
В этом сезоне уругваец участвовал в 32 матчах за "Реал", в которых забил 2 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14