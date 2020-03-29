"МЮ" зимой хотел купить Федерико Вальверде. "Реал" потребовал 500 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" хотел купить у "Реала" в зимнее трансферное окно Федерико Вальведе, однако мадридцы отказались продавать игрока. Об этом сообщает Football Espana.

По данным источника, президент "сливочных" Флорентино Перес заявил, что готов расстаться с 21-летним футболистом только за отступные, прописанные в контракте. Эта сумма составляет 500 миллионов евро.

На данный момент самым дорогим трансфером в футболе является переход нападающего Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

В этом сезоне уругваец участвовал в 32 матчах за "Реал", в которых забил 2 гола.

Не пропустите: "Наполи" хочет удержать Руиса, которым интересуются "Реал" и "Барселона"| http://soccernews.ru