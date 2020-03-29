"МЮ" зимой хотел купить Федерико Вальверде. "Реал" потребовал 500 миллионов евро

1 Теги реал мадридманчестер юнайтедфедерико вальвердетрансферы

"МЮ" зимой хотел купить Федерико Вальверде. "Реал" потребовал 500 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" хотел купить у "Реала" в зимнее трансферное окно Федерико Вальведе, однако мадридцы отказались продавать игрока. Об этом сообщает Football Espana.

По данным источника, президент "сливочных" Флорентино Перес заявил, что готов расстаться с 21-летним футболистом только за отступные, прописанные в контракте. Эта сумма составляет 500 миллионов евро.

На данный момент самым дорогим трансфером в футболе является переход нападающего Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

В этом сезоне уругваец участвовал в 32 матчах за "Реал", в которых забил 2 гола.

Не пропустите: "Наполи" хочет удержать Руиса, которым интересуются "Реал" и "Барселона"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

alena.abdrakhmanova

Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мужу помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- http://xx.org.ua/alco

Ответить

главное

Филиппо Индзаги назвал Иммобиле лучшим итальянским игроком на данный момент

Филиппо Индзаги назвал Иммобиле лучшим итальянским игроком на данный момент

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов