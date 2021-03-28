Мюллер: "АПЛ – главная лига мира, но у "Баварии" с ними нет проблем"

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Мюллер: "АПЛ – главная лига мира, но у "Баварии" с ними нет проблем"Фото: Твиттер @esmuellert_ 
Хавбек "Баварии" Томас Мюллер поделился мнением об уровне АПЛ.

"Мне нравится интенсивность АПЛ. В лиге много топ-клубов. Не уверен, действительно ли качество клубов и команд выше. Потому что обычно, когда "Бавария" играет с английскими командами, все складывается хорошо!

Я не думаю, что команды АПЛ настолько сильные. Но, конечно, конкуренция в лиге большая. Каждую неделю проходят значимые матчи.

АПЛ – главная лига мира, это точно. Но это не означает, что топ-5 английских клубов будем выигрывать все в еврокубках. Если сравнивать команду с четвертого места в Англии и в чемпионате Германии, в матчах плей-оф победить может любая из них", – приводит слова Мюллера Daily Mail.

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