Мюллер: "Барселона" - мой клиент. Мы повеселились"

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Мюллер: "Барселона" - мой клиент. Мы повеселились"

Фото твиттер "Баварии"

Форвард "Баварии" Томас Мюллер поделился эмоциями после разгромной победы над "Барселоной" в Лиге Чемпионов.

Мюнхенцы разгромили соперника со счётом 3:0, а немецкий нападающий забил первый гол в этом матче.

"Похоже, "Барса" - мой клиент. Мы сыграли хорошо, но не идеально. Во втором тайме "Бавария" могла бы выступить лучше, но в целом мы повеселились", - приводит слова Мюллера официальный сайт "ротен".

Напомним, что проиграв в решающем матче, каталонцы вылетели из главного еврокубка и продолжат выступления в Лиге Европы.

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