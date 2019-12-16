Мюллер: "Бавария" уверена в себе, меня устраивает результат жеребьевки"

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Мюллер: "Бавария" уверена в себе, меня устраивает результат жеребьевки"

Форвард "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий клуб сыграет на этом этапе с лондонским "Челси".

"Мы знаем, с кем нам придется иметь дело. Ждали, что это будет европейский клуб топ-уровня. Мы уверены в себе. Меня устраивает итог жеребьевки.

В "Челси" есть футболисты, которые могут быть опасны, такие как Пулишич или Хадсон-Одои", - сказал Мюллер.

Первая встреча команд состоится 25 февраля в Лондоне. Ответный матч состоится 18 марта.

А еще:  Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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