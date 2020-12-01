Мюллер, Боатенг и Хуммельс могут вернуться в сборную Германии

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Мюллер, Боатенг и Хуммельс могут вернуться в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что в национальную команду могут вернуться Томас Мюллер, Джером Боатенг и Матс Хуммельс, утверждает sport1.de.

На встрече руководства Немецкого футбольного союза обсуждалось возможное возвращение футболистов. Лев готов рассмотреть этот вариант в связи с большим количеством травмированных игроков.

Ранее сообщалось, что Лев может покинуть свой пост после разгромного матча Лиги Наций с Испанией (0:6).

Напомним, все три игрока в последний раз играли за сборную осенью 2018 года.

А еще: Лев будет тренировать сборную Германии на Евро-2020| http://soccernews.ru
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