Мюллер больше всех забивает "Барселоне" в истории Лиги Чемпионов

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Мюллер больше всех забивает "Барселоне" в истории Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм Томаса Мюллера/Автор неизвестен

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер является рекордсменом Лиги Чемпионов по числу голов в ворота "Барселоны".

В матче 1-го тура группового этапа Мюллер забил свой седьмой гол в ворота каталонского клуба. Столько в ворота "Барселоны" не забивал ни один игрок.

31-летний Мюллер является воспитанником "Баварии". Всего он провел за мюнхенский клуб 588 матчей, забил 217 голов и отдал 220 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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