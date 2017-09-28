Мюллер: "Быстрый гол ПСЖ нарушил наши планы"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер​ подвел итоги матча с ПСЖ​ в рамках 2-го тура группового турнира Лиги Чемпионов (0:3).

"Мы пропустили всего через 90 секунд после начала матча, определенно это не входило в наши планы. После этого они позволяли нам играть. Не знаю, было ли это их планом, давать нам столько пространства и возможностей подавать угловые. Но мы не смогли правильно распорядиться этим пространством. Поэтому у нас не получалось последовательно переходить из центра поля в атаку. После пропущенного гола это стало сложнее", - сказал он. | http://soccernews.ru