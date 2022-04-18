Мюллер договорился с "Баварией" о новом контракте

Фото: твиттер Мюллера\Автор неизвестен

"Бавария" договорилась о новом контракте с немецким полузащитником Томасом Мюллером, сообщает издание Bild.

По информации источника, переговоры, которые начались около двух недель назад, теперь завершились успехом и стороны пришли к соглашению.

Отмечается, что новый контракт игрока сборной Германии будет рассчитан до лета 2025 года.

Сообщается, что сейчас Мюллер зарабатывает около 20 миллионов евро за сезон, благодаря чему является одним из наиболее высокооплачиваемых футболистом "Баварии".

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