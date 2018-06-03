Мюллер: "Еще один вызов был бы интересен мне, но уйти из "Баварии" очень сложно"

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер высказался о своем возможном уходе из клуба.

"Еще один вызов, безусловно, был бы интересным и привлекательным для меня. Если ситуация изменится в будущем, все может случиться. В принципе, из "Баварии" очень сложно уйти. Но в настоящее время у меня нет мысли делать что-либо в этом направлении", - цитирует 28-летнего нападающего Welt Am Sonntag.

Напомним, "Бавария" нашла замену Нойеру. | soccernews.ru