Мюллер: "Германия намерена сохранить титул чемпиона мира"

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер рассказал о планах своей команды на ЧМ-2018.

По словам немца, его национальная команда стремится вновь победить на мировом первенстве.

"У нас есть особая мотивация для защиты титула. Для нас очень важно победить на этом турнире, мы с нетерпением ожидаем его начала", - сказал он.

Читайте: Хавбек сборной Австралии: "Мы знаем, что французы очень талантливы" | soccernews.ru