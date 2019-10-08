Мюллер готов покинуть "Баварию", если его роль в команде не изменится

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер недоволен своим положением в команде и готов покинуть клуб, если положение не изменится, передает Bild.

Отметим, футболист перестал быть игроком основного состава. В последних пяти матчах он четырежды выходил на замену, а во встрече с "Тоттенхэмом" (7:2) вовсе не появился.

30-летний Мюллер играет в "Баварии" с 2007 года. За это время он забил 186 голов в 495 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

Не пропустите: Томас Мюллер побил клубный рекорд "Баварии"| http://soccernews.ru