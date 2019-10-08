Мюллер готов покинуть "Баварию", если его роль в команде не изменится
Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер недоволен своим положением в команде и готов покинуть клуб, если положение не изменится, передает Bild.
Отметим, футболист перестал быть игроком основного состава. В последних пяти матчах он четырежды выходил на замену, а во встрече с "Тоттенхэмом" (7:2) вовсе не появился.
30-летний Мюллер играет в "Баварии" с 2007 года. За это время он забил 186 голов в 495 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
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|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
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|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Байер Леверкузен
|7
|14
|8
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
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|10
|Герта
|7
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|11
|Вердер Бремен
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|Хоффенхайм
|7
|8
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|Майнц 05
|7
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|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
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|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1