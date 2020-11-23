Мюллер готов вернуться в сборную Германии

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер выразил готовность помочь сборной Германии.

Напомним, что в марте 2019 года главный тренер "Бундестим" Йоахим Лёв решил убрать 31-летнего футболиста из национальной команды.

"Тяжело было наблюдать за разгромом от Испании (0:6). Конечно, вы переживаете за игроков, которых знаете лично. Тем более, я не завершал карьеру в сборной и готов вернуться", - сказал Мюллер.

Форвард выступал за "манншафт" с 2010 года и забил 38 голов в 100 матчах.

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