Мюллер: "Группа Германии в Лиге наций убийственная"



Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги наций,

"Убийственная группа. Любопытное начало турнира", – написал Мюллер в твиттере.

Напомним, что Германия попала в одну группу с Францией и Голландией.

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