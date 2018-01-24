Мюллер: "Группа Германии в Лиге наций убийственная"
Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги наций,
"Убийственная группа. Любопытное начало турнира", – написал Мюллер в твиттере.
Напомним, что Германия попала в одну группу с Францией и Голландией.
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