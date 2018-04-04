Мюллер: "Хайнкес впервые был нами недоволен"

Теги томас мюллерюпп хайнкесбавария мюнхен

Мюллер: "Хайнкес впервые был нами недоволен"Нападающий "Баварии" Томас Мюллер подвел итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Севильи" (2:1).

"Наша команда - сильнее, пускай мы и не показывали этого на протяжении всей игры. Мы позволили соперникам создать слишком много моментов, теряя мяч очень легко. Мы не использовали пространство в середине поля и не действовали в должном темпе. В перерыве Хайнкес был недоволен, да и мы тоже. Когда мы повысили темп, дела пошли лучше. Выездная победа - всегда хороший результат, но мы хотим выиграть и в Мюнхене", - сказал он. | soccernews.ru

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