Мюллер и Алаба установили рекорд Бундеслиги
Фото: инстаграм Томаса Мюллера/Автор неизвестен
Футболисты мюнхенской "Баварии" нападающий Томас Мюллер и защитник Давид Алаба в 10-й раз стали чемпионами Германии и установили рекорд турнира.
Мюллер и Алаба становились обладателями титула в составе "Баварии" в 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.
В нынешнем сезоне 31-летний Мюллер провел за "Баварию" 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 21 результативную передачу. На счету 28-летнего Алабы два забитых мяча и пять голевых передач в 42 поединках.
Напомним, что в летнее трансферное окно Алаба покинет "Баварию" на правах свободного агента.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20