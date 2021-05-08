Мюллер и Алаба установили рекорд Бундеслиги

Фото: инстаграм Томаса Мюллера/Автор неизвестен

Футболисты мюнхенской "Баварии" нападающий Томас Мюллер и защитник Давид Алаба в 10-й раз стали чемпионами Германии и установили рекорд турнира.

Мюллер и Алаба становились обладателями титула в составе "Баварии" в 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.

В нынешнем сезоне 31-летний Мюллер провел за "Баварию" 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 21 результативную передачу. На счету 28-летнего Алабы два забитых мяча и пять голевых передач в 42 поединках.

Напомним, что в летнее трансферное окно Алаба покинет "Баварию" на правах свободного агента.

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