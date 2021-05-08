Мюллер и Алаба установили рекорд Бундеслиги

Теги бавария мюнхентомас мюллердавид алабастатистика

Мюллер и Алаба установили рекорд Бундеслиги

Фото: инстаграм Томаса Мюллера/Автор неизвестен

Футболисты мюнхенской "Баварии" нападающий Томас Мюллер и защитник Давид Алаба в 10-й раз стали чемпионами Германии и установили рекорд турнира.

Мюллер и Алаба становились обладателями титула в составе "Баварии" в 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.

В нынешнем сезоне 31-летний Мюллер провел за "Баварию" 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 21 результативную передачу. На счету 28-летнего Алабы два забитых мяча и пять голевых передач в 42 поединках.

Напомним, что в летнее трансферное окно Алаба покинет "Баварию" на правах свободного агента.

Не пропустите: "Бавария" стала чемпионом Германии в 9-й раз подряд. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА одержал волевую победу над "Краснодаром" Гончаренко

ЦСКА одержал волевую победу над "Краснодаром" Гончаренко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов