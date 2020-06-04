Мюллер: "Месси или Роналду? Я выбираю Левандовски"

Теги томас мюллербавария мюнхенроберт левандовскилионель мессикриштиану роналду

Мюллер: "Месси или Роналду? Я выбираю Левандовски"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер оригинально ответил на вопрос о предпочтениях между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Возможно, раньше я хотел бы сыграть с Месси, потому что был скорее форвардом. Сейчас я больше ассистирую и, вероятнее всего, мне было бы лучше в одной команде с Роналду. Однако у нас в "Баварии" есть Роберт Левандовски. Я выбираю его. Думаю, сейчас он лучший вариант, чем Роналду", - приводит слова Мюллера Goal.com.

Сейчас Левандовски лидирует в гонке за "Золотой бутсой". Поляк забил 29 голов. Роналду отличился 21 раз, Месси - 19.

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