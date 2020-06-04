Мюллер: "Месси или Роналду? Я выбираю Левандовски"
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер оригинально ответил на вопрос о предпочтениях между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
"Возможно, раньше я хотел бы сыграть с Месси, потому что был скорее форвардом. Сейчас я больше ассистирую и, вероятнее всего, мне было бы лучше в одной команде с Роналду. Однако у нас в "Баварии" есть Роберт Левандовски. Я выбираю его. Думаю, сейчас он лучший вариант, чем Роналду", - приводит слова Мюллера Goal.com.
Сейчас Левандовски лидирует в гонке за "Золотой бутсой". Поляк забил 29 голов. Роналду отличился 21 раз, Месси - 19.
Не пропустите: Андре Гомеш не смог выбрать между Роналду и Месси. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|29
|25
|18
|Падерборн
|29
|19