Мюллер мог покинуть "Баварию" в этом сезоне

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Мюллер мог покинуть "Баварию" в этом сезоне

Форвард "Баварии" Томас Мюллер хотел покинуть немецкий клуб в этом сезоне. Об этом сообщает Sport Bild.

Осенью 2019 года футболист попросил продать его в другой клуб из-за конфликта с Нико Ковачем, который на тот момент был главным тренером команды.

Президент "Баварии" Ули Хёнесс убедил футболиста остаться, а в ноябре клуб уволил Ковача. В апреле футболист продлил контракт с клубом до 2023 года.

Мюллер - воспитанник клуба. За основную команду мюнхинцев футболист выступает с 2007 года. В этом сезоне он забил 7 голов и отдал 20 результативных передач в 31 матче чемпионата Германии.

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