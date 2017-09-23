Мюллер: "Мы подарили ничью "Вольфсбургу"

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер поделился эмоциями после матча шестого тура немецкой Бундеслиги против "Вольфсбурга".

"Вольфсбург" не взял очко, а мы его им подарили. Во втором тайме у нас было три супермомента, которые мы должны были реализовывать. Кроме того, мы дважды позволили сопернику создать опасность у наших ворот. После перерыва мы двигались не как единая команда, были свободные зоны. По сравнению с матчами против "Шальке" и "Майнца" мы сделали шаг назад в том, что касается скорости" - приводит слова Мюллера официальный сайт клуба.

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