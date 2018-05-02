Мюллер: "Мы просто подарили голы "Реалу"

Форвард "Баварии" Томас Мюллер поделился эмоциями после ответного полуфинала Лиги Чемпионов с "Реалом" (2:2). В первой игре "сливочные" выиграли со счетом 2:1 и именно они пробились в финал турнира.

"Это была сумасшедшая игра, мы отдали все силы. Было здорово, стадион жил игрой. Отчасти мы сами виноваты в таком результате, отчасти судьба была против нас. Мы просто подарили голы "Реалу". Нельзя дважды делать это в полуфиналах. Хотя все было возможно, немного не хватило удачи.

Нам нечего стыдиться, но это больно – мы упустили прекрасную возможность выйти в финал", - сказал немец. | soccernews.ru