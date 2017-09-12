Мюллер: "На данный момент мой уход из "Баварии" невозможен"

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер высказался о своем возможном уходе из клуба.

"Уход из "Баварии"? На данный момент я не думаю, что это произойдет, потому что я очень счастлив здесь. Однако я не говорю, что в будущем не окажется места, где я буду так же выполнять свою работу", - цитирует 27-летнего нападающего Kicker.

Напомним, Мюллер рассказал о своем несостоявшемся трансфере в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru