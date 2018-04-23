Мюллер: "Наши шансы на проход "Реала" - хорошие"

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер высказался о предстоящих играх своей команды против мадридского "Реала" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Наши шансы против "Реала" - хороши. Мы вышли в полуфинал, находясь в хорошей форме. Матчи состоятся в подходящее для нас время. Мы обладаем высоким моральным духом, оставаясь при этом едиными. Наш класс - очень высок, а желание побеждать - огромно ", - цитирует 28-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, вчера "Бавария" разгромила "Ганновер". | soccernews.ru