Мюллер: "Наши шансы на проход "Реала" - хорошие"
Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер высказался о предстоящих играх своей команды против мадридского "Реала" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.
"Наши шансы против "Реала" - хороши. Мы вышли в полуфинал, находясь в хорошей форме. Матчи состоятся в подходящее для нас время. Мы обладаем высоким моральным духом, оставаясь при этом едиными. Наш класс - очень высок, а желание побеждать - огромно", - цитирует 28-летнего нападающего El Mundo Deportivo.
Напомним, вчера "Бавария" разгромила "Ганновер". | soccernews.ru
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