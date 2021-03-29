Мюллер не исключил уход из "Баварии"

Фото инстаграм Томаса Мюллера

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался по поводу того, покинет ли он когда-нибудь мюнхенский клуб.

"У меня особые отношения с "Баварией", но я не привязан к этому клубу. Хотя люблю его на протяжении многих лет. Но если возникнет ситуация, при которой нужно решить, остаться или перейти в другой клуб, уход не станет для меня ни позором, ни проблемой", - приводит слова немца The Times.

31-летний Мюллер является воспитанником "ротен", за первую команду он дебютировал в августе 2007 года.

С тех пор форвард сыграл 571 матч, забил 212 голов и сделал 210 ассистов. В его активе 27 трофеев.

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