Мюллер не покинет "Баварию" этой зимой
Форвард "Баварии" Томас Мюллер не покинет клуб этой зимой. Об этом сообщил спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.
"Никто не говорил о его возможном переходе. Ни одного запроса мы не получали. Мы не думаем о продаже игроков", - сказал функционер.
Мюллер выступает за "Баварию" на протяжении всей карьеры. За все это время он забил 186 голов в 495 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне он все чаще остается в запасе, в 10 матчах он сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|2
|Фрайбург
|9
|17
|3
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|16
|5
|Вольфсбург
|8
|16
|6
|РБ Лейпциг
|9
|15
|7
|Шальке
|9
|15
|8
|Байер Леверкузен
|9
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|14
|10
|Хоффенхайм
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
|12
|Вердер Бремен
|9
|10
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|8
|6
|18
|Падерборн
|9
|4