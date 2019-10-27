Мюллер не покинет "Баварию" этой зимой

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Мюллер не покинет "Баварию" этой зимой

Форвард "Баварии" Томас Мюллер не покинет клуб этой зимой. Об этом сообщил спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

"Никто не говорил о его возможном переходе. Ни одного запроса мы не получали. Мы не думаем о продаже игроков", - сказал функционер.

Мюллер выступает за "Баварию" на протяжении всей карьеры. За все это время он забил 186 голов в 495 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне он все чаще остается в запасе, в 10 матчах он сделал 4 ассиста.

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