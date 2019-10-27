Мюллер не уйдёт из "Баварии" зимой
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич опроверг слухи о возможном уходе из клуба нападающего Томаса Мюллера.
Ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна звёздного немца попытаются подписать "Манчестер Юнайтед" и "Интер".
"Отношения между Мюллером и "Баварией" прекрасны, он останется важной частью нашего клуба", - цитирует Салихамиджича Bild.
В текущем сезоне Мюллер сыграл за "Баварию" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.
Контракт 30-летнего футболиста с "ротен" рассчитан до лета 2021 года. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
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|Фрайбург
|9
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|3
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|16
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|Вольфсбург
|8
|16
|6
|РБ Лейпциг
|9
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|Шальке
|9
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|8
|Айнтрахт Франкфурт
|8
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|Байер Леверкузен
|8
|14
|10
|Хоффенхайм
|9
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|Герта
|9
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|Вердер Бремен
|8
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|9
|9
|14
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|9
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|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
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|Аугсбург
|8
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|18
|Падерборн
|9
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