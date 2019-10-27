Мюллер не уйдёт из "Баварии" зимой

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Мюллер не уйдёт из "Баварии" зимой

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич опроверг слухи о возможном уходе из клуба нападающего Томаса Мюллера.

Ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна звёздного немца попытаются подписать "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

"Отношения между Мюллером и "Баварией" прекрасны, он останется важной частью нашего клуба", - цитирует Салихамиджича Bild.

В текущем сезоне Мюллер сыграл за "Баварию" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.

Контракт 30-летнего футболиста с "ротен" рассчитан до лета 2021 года. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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