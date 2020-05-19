Мюллер "отвесил" тренеру, Холланд снова забил, "Лейпциг" выпадает из чемпионской гонки: все самое интересное о 26 туре Бундеслиги здесь!

Бундеслига вернулась! Футбольный сезон снова вышел на телеэкраны. Предлагаем вспомнить все самое интересное из 26 тура чемпионата Германии, который воспринимается как первый. Все же очень долго футбол топ-уровня не радовал глаз простого обывателя!

Брандт уничтожил "Шальке", "Боруссия" снова в чемпионской гонке!

Дортмунд без шансов разбил принципиального соперника. Пустой "Вестфаленштадион" смутил только зрителей – хозяева как игрой, так и поведением сделали вид, что "желтая стена" на месте. Лазарет "Боруссии" переполнен, но на поле нашлось достаточно героев. Холанд выиграл много борьбы и забил символический первый гол после паузы, роскошный матч на флангах провели Геррейро и Хакими, Азар заставил забыть о Санчо и Рейнн. А затмил их всех Юлиан Брандт. Какие открывания, какие передачи, какое чувство оппонентов. Маэстро! Лучший игрок уикенда, на наш взгляд. Юлиан будто и не был на карантине. Все 4 результативные атаки прошли через него (2 голевые пасы, 2 предголевые передачи). Выиграл больше всех единоборств, отдал больше всего передач в финальную треть. Все ждали Брандта на позиции центрхава, однако решение Люсьена Фавра не разочаровало.



А что же "Шальке"? Дэвид Вагнер подставил команду суицидальным планом с персональным прессингом, к которому футболисты были физически не готовы (неудивительно, что "Шальке" первым в Бундеслиге провел 5 замен). Вряд ли кто-то вообще заметил "кнаппен" на поле. Хотя Маркус Шуберт упорно пытался напомнить о себе грубыми ошибками. И это удалось: тотальная критика и вопросы, насколько правильно мариновать "предателя" Нюбеля – это самые частые аспекты при обсуждении игры "шахтеров". Рурское дерби ответило на важные вопросы. "Боруссия" продолжает борьбу за чемпионство, получив 800-ю победу в истории Бундеслиги. "Шальке" заслуженно сползает в середину таблицы – общий счет 2:19 за последние 8 матчей чемпионата. Похвала Дэвида Вагнера постепенно меняется на критику!

У "Баварии" все без изменений, но проблемы есть!

"Баварии" карантин явно не пошел на пользу. Мощный слаженный механизм развалился на отдельные неисправные детали. У мюнхенцев сбился прицел и исчезло взаимопонимание – точность пасов в поединке с "Унионом" упала до 83%. Левандовски в 5-м сезоне подряд забил 40 голов, но не впечатлил – даже Павар чаще него стрелял по воротам. Что бы делала "Бавария", если бы не фейл экс-защитника "золотой" "Боруссии" Суботича? Моменты возникали разве что после подключений Дэвиса и стандартов Киммиха. Йозуа вообще стал самым обсуждаемым персонажем матча – он отрастил кошмарные усы, с которыми напоминает порноактера 70-х. Побороться с ним за хайп решил Томас Мюллер, который после замены поблагодарил тренера пинком – никаких претензий, соблюдение дистанции. Мюллер, кстати, сказал после игры важные слова: "Мы имели преимущество, ведь атмосфера стадиона "Униона" обычно делает разницу". Хозяева дали очень достойный бой чемпиону, чуть больше удачи, и можно было бы зацепиться за очки. Кроме удачи, не хватило безумных трибун "Альтнн Фёрстерай". Матч прошел под красивый аккомпанемент берлинских птиц. "Бавария" сохранила 4 очка гандикапа перед Дортмундом, но в борьбе за титул не все так однозначно.

Kimmich looks like a 70's pornstar pic.twitter.com/L9SfzymifR — Troll F̶o̶o̶t̶b̶a̶l̶l̶ Bundesliga (@TrollFootball) May 17, 2020

Транжирство "РБ Лейпциг"

А вот Лейпциг от чемпионской гонки пока отошел (уже минус 7 от "Баварии"). Легкий календарь ничего не значит, когда проигрываешь самому себе. Команда Юлиана Нагельсманна доминировала над "Фрайбургом", хорошо двигалась, создавала моменты и могла не раз забивать в стартовые полчаса. После перерыва тренер впервые за долгое время перешел на 4-2-2-2 – интенсивность возросла, но голов все равно не было. Реализация – хроническая проблема "Лейпцига". Сколько раз промахнулся Поульсен, как гостей простил Лукман, где точность Нкунку и Вернера? Тимо был очень полезным в подыгрыше, поэтому вряд ли разочаровал Клоппа, который уже ждет его в "Ливерпуле", но важную победу для команды не получил. Стоит отдельно похвалить Кампля – он пропустил почти весь сезон из-за травмы, а в субботу отлично руководил игрой РБ. "Лейпциг" дважды пропустил со стандартов курьезные голы (тоже привычная история для команды). Один из них все же отменили из-за микроскопического офсайда. Несмотря на потерянный мяч на последних минутах, "Фрайбургу" повезло вывезти из Саксонии одно очко. Хорошая оборона перед своей штрафной, 7 впечатляющих сейвов Шволова – это прекрасно, но впереди подопечные Кристиана Штрайха с игры не создали ничего!

Гладбах здорово провел рестарт!

"Боруссия" (М.) воспользовалась ситуацией за 36 секунд – забила супербыстрый мяч "Айнтрахту" и запрыгнула на пьедестал Бундеслиги. Французская пара форвардов Плеа-Тюрам не раз доказала свою эффективность, оформив по голу на старте встречи. Комплиментов заслуживает Бенсебайни, который становится все более важным в структуре Гладбаха. Марко Розе снова прекрасно подготовился к сопернику, а физиотерапевты подвели команду к рестарту Бундеслиги в надлежащем состоянии. А вот футболу Ади Хюттера нужна идеальная физическая готовность игроков. После карантина ее нет, поэтому "Айнтрахт" выглядел убого. Костич кроссами пытался что-то придумать – безрезультатно. Зато "орлы" порадовали всех. Силва решил обмануть визави фейковой запиской, а Хинтереггер шокировал удивительным сейвом. Типичный Мартин: грамотно сыграть в обороне, не выглядеть клоуном во время первого пропущенного – это не для него; а спасти пустые ворота от троих соперников – пожалуйста.

Хаверц – герой "Байера". Но был еще один!

"Байер" с легкостью справился с "Вердером" в понедельник – 1: 4. Бременцы позже начали тренировки, получили лишний день на подготовку, но все равно опозорились. Карантин им никак не помог – такая же безвольная игра, такой же проходной двор в обороне. Леверкузен, играя, отгрузил команде Кофельдта 4 мяча. Королями на поле были Диаби и Демирбай, а центральной фигурой стал Кай Хаверц, который с позиции "фальшивой девятки" дважды забил головой. Хаверц в свои 20 лет вывел "Байер" на этот матч с капитанской повязкой. Кроме всего прочего, против "Вердера" за "аптекарей" сыграл Флориан Вирц (17 лет и 15 дней). Он стал самым молодым дебютантом в истории "Байера", побив рекорд самого Хаверца. Вирц нервничал, часто терял мяч, но тренер очень его хвалит. Карьерный путь мальчика уже набирает скандальных очертания. Он перешел в Леверкузен этой зимой из "Кельна", хотя между клубами существует договоренность не "воровать" друг у друга талантов.