Мюллер поделился мнением о "Золотом мяче"

Теги бавария мюнхентомас мюллерроберт левандовскизолотой мяч

Мюллер поделился мнением о "Золотом мяче"Фото: инстаграм Мюллера/Автор неизвестен

Хавбек мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер поделился мнением о фаворите в борьбе за "Золотой мяч", который будет вручаться по итогам 2021 года.

"Нет нужды в дискуссии. Леви (Роберт Левандовски – прим. Soccernews) должен выиграть его", – сказал Мюллер в разговоре со Sky Sports.

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" пройдет уже завтра, в понедельник, 29 ноября, в Париже.

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