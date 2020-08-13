Мюллер поделился ожиданиями от матча ЛЧ против "Барселоны"

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Мюллер поделился ожиданиями от матча ЛЧ против "Барселоны"

Форвард "Баварии" Томас Мюллер рассказал, чего ждет от матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".

"Мы хотим контролировать ход игры, использовать наши сильные качества. У меня хорошее предчувствие, но будет нелегко. У "Барселоны" хорошие игроки, богатый опыт, они выиграли много трофеев. Все знают, что поставлено на карту.

Месси? Против него не защищаются в одиночку. Если первый игрок не сможет отобрать у него мяч, будет перестраховка", - сказал Мюллер.

Напомним, "Барселона" и "Бавария" встретятся завтра, 14 августа. Начало - в 22:00 (мск).

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