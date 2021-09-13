Мюллер поделился ожиданиями от матча с "Барселоной" в ЛЧ
Фото: инстаграм Мюллера/Автор неизвестен
Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча против "Барселоны" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Выездной матч Лиги чемпионов в Барселоне. Что может быть лучше?
Я должен честно сказать: я вообще не могу сейчас судить о "Барселоне". Теперь, без Месси, это определенно будет другая команда", – приводит слова Мюллера Kicker.
Напомним, что прошлый матч между этими командами в 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/20 завершился разгромной победой немецкого гранда со счетом 8:2.
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