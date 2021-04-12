Мюллер поделился планом на игру против ПСЖ

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Хавбек "Баварии" Томас Мюллер раскрыл некоторые подробности плана на ответную игру против ПСЖ в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Будем рады, если получится создать столько же голевых моментов, сколько в первом тайме домашнего матча. Нам следует действовать эффективнее. Попробуем не повторить своих ошибок.

Мы готовится к этой игре, как и к любому другому матчу. Необходимо грамотно рассчитать риски. Не будем лететь в атаку с первых минут, но попробуем забить быстрый гол", — цитирует Мюллера официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/4 финала в Мюнхене закончился победой парижан со счетом 3:2.

Ответная игра ПСЖ - "Бавария" состоится завтра, 13 апреля в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.