Мюллер поделился планом на игру против ПСЖ
Фото: Твиттер @FCBayernEN
Хавбек "Баварии" Томас Мюллер раскрыл некоторые подробности плана на ответную игру против ПСЖ в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
"Будем рады, если получится создать столько же голевых моментов, сколько в первом тайме домашнего матча. Нам следует действовать эффективнее. Попробуем не повторить своих ошибок.
Мы готовится к этой игре, как и к любому другому матчу. Необходимо грамотно рассчитать риски. Не будем лететь в атаку с первых минут, но попробуем забить быстрый гол", — цитирует Мюллера официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый матч 1/4 финала в Мюнхене закончился победой парижан со счетом 3:2.
Ответная игра ПСЖ - "Бавария" состоится завтра, 13 апреля в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Читать также: Флик высказался о предстоящем матче с ПСЖ | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Камавинга отверг предложение "Ренна" по новому контракту и собирается уйти
-
"Спартак" показал, как начальник команды "Локомотива" Сухина заходил в судейскую перед матчем (видео)
-
ЦСКА без проблем обыграл "Ротор"
-
Зиеш может уйти из "Челси"
-
"Спартак" подал жалобу по трем судейским решениям в матче с "Локомотивом"
Лента новостей
-
"Эвертон" на выезде не смог переиграть "Брайтон"
-
"Сельта" и "Севилья" сыграли огненный матч с семью голами
-
"Хоффенхайм" и "Байер" не смогли выявить сильнейшего
-
Триумф "Локомотива", волевая победа "Зенита" и разгром в "Ахмата": все результаты 25-го тура РПЛ
-
Почеттино: "В матче с "Баварией", произойти может все, что угодно"
-
Камавинга отверг предложение "Ренна" по новому контракту и собирается уйти
-
Орлов - о Малкоме: "Три буквы тащат его вниз"
-
Мюллер поделился планом на игру против ПСЖ
-
Томас Тухель поделился мнением о предстоящей игре с "Порту"
-
"Вест Бромвич" дома разгромил "Саутгемптон"
-
"Бавария" стала очередным топ-клубом, которым интересен Хвича Кварацхелия
-
Стало известно, где пройдет финал Кубка России
-
"Спартак" показал, как начальник команды "Локомотива" Сухина заходил в судейскую перед матчем (видео)
-
ЦСКА без проблем обыграл "Ротор"
-
Семин рассказал о деталях работы в клубе "Красава"
-
После матча с "МЮ" Сон подвергся расистским оскорблениям в интернете
-
Флик высказался о предстоящем матче с ПСЖ
-
"Бавария" показала процесс восстановления Левандовски
-
Бывший агент Неймара вспомнил, как "Реал" хотел купить бразильца
-
Зиеш может уйти из "Челси"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4