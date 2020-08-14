Мюллер поднялся на третье место по голам в плей-офф Лиги Чемпионов

Форвард "Баварии" Томас Мюллер отметился двумя голами в игре 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Как сообщает Opta Sports, 30-летний футболист забил 22-й и 23-й гол в плей-офф ЛЧ. По этому показателю он поднялся на третье место в истории, уступая только Лионелю Месси (47) и Криштиану Роналду (67).

Всего в Лиге Чемпионов Мюллер забил 46 голов и сравнялся с Филиппо Индзаги.

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