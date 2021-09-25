Мюллер поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров "Баварии"

Фото твиттер "Баварии"

Нападающий Томас Мюллер забил в ворота "Гройтер Фюрта" 218-гол в составе мюнхенской "Баварии".

По этому показателю 32-летний футболист вышел на чистое третье место в истории клуба.

Мюллер обогнал в списке лучших бомбардиров "ротен" Карла-Хайнца Румменигге (217).

Вторую строчку в рейтинге голеадоров "Баварии" занимает Роберт Левандовски (305), а первое - Герд Мюллер (523).

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