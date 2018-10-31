Мюллер: "После нереализованного пенальти "Бавария" стала играть хуже"

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Мюллер: "После нереализованного пенальти "Бавария" стала играть хуже"Нападающий "Баварии"​ Томас Мюллер прокомментировал победу над "Редингхаузеном" (2:1) в 1/16 финала Кубка Германии.

По словам футболиста, его команде стоит обратить внимание на допущенные ошибки. 

"Мы прошли дальше. Как мы это сделали - все видели. Каждый футболист должен задуматься над этим. В течение первых 25 минут мы играли хорошо, но после нереализованного пенальти мы сдали. Это не то, что мы задумывали. После перерыва и пропущенного гола мы стали нервничать, наши пасы были слишком неточными. Такое не должно с нами происходить. Мы должны вытереть рот и двигаться дальше. Впереди работа над ошибками", - сказал он.  | soccernews.ru

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