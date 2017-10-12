Мюллер: "После смены тренера мы не должны думать, что теперь победы у нас в кармане"

Теги бавария мюнхентомас мюллер

Мюллер: "После смены тренера мы не должны думать, что теперь победы у нас в кармане"

Форвард "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал отставку Карло Анчелотти.

"Если клуб не демонстрирует подобающей игры, то в этом виноваты футболисты. Мы должны трезво смотреть на вещи, не стоит делать из Анчелотти козла отпущения. После смены тренера мы не должны думать, что теперь победы у нас в кармане. Будут и матчи, за которые нас будут критикоать болельщики" - приводит слова Мюллера Goal.com.

Напомним, что до конца сезона "Баварию" будет возглавлять Юпп Хайнкес.

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